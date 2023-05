Deutsche Telekom

Bundesliga-Trainer Steffen Baumgart spielt in einem Spot der Telekom mit

Unter dem Motto "Glasfaser statt Muskelfaser" startet die Deutsche Telekom ihre neue Kampagne zur Bewerbung des Netzausbaus. Für das humorvolle Onlinevideo hat der Bonner Telekommunikationskonzern den Erstligisten 1. FC Köln verpflichtet, der den Netzausbau in seinem Trainingslager wie eine raffinierte Spieltaktik bespricht.

Neulich am Geißbockheim: Fußballtrainer Steffen Baumgart, untypischerweise dick eingemummelt in einen dunklen Hoodie, steht am Rednerpult