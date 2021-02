So landet Ralf Moeller im zerrissenen Muskelshirt einen Online-Hit für Lidl

© Lidl In der neuen Social Kampagne von Lidl lässt Ral Moeller die schauspielerischen Muskel spielen

Dass Actionstar Ralf Moeller im Kino einen Millionenhit gelandet hat, ist nun schon etwas länger her. Aber dank Lidl und Florida Reklame kann er jetzt zumindest einen echten Publikumserfolg auf Youtube bieten. Denn in der Social-Media-Kampagne zur Lidls proteinreichen Fitness-Produkten bringt er nicht nur Hoolywood-Flair in die Aufnahmen, sondern auch seinen Regisseur zur Verzweiflung.