Bettina Fetzer. Die Marketingchefin der Mercedes-Benz AG will so die Kunden in ihrer Lebenswirklichkeit abbilden und abholen. Das Ganze gepaart mit Humor und Selbstironie. Mit unserer GLA-Kampagne brechen wir bewusst mit den bislang üblichen Mechaniken und Botschaften für 'Geländewägen', denn die Wahrheit ist: Die wenigsten Kompakt-SUVs erblicken je das Licht der Wildnis", erklärt.

Die Kreativen Verantwortlich für Idee und Konzept der GLA-Kampagne ist antoni garage, die europäische Lead-Agentur von Mercedes-Benz.

TVC:

Film-Produktion: ANORAK Film GmbH, Berlin

Regie: Sebastian Strasser

Produzent: Björn Krüger-Levy

Kamera: Hoyte van Hoytema

Post-Produktion: The Mill GmbH

Musik: StudioFunk

Print:

Fotograf: Alice Moitié

Post-Produktion: Recom

Webspecial:

Produktion: Digitas Pixelpark

SUV-Kampagnen sind oft geprägt von großen Bildern. Fahrzeuge, die Berge erklimmen, quer durch das Gelände sausen oder durch tiefes Wasser waten. Fahrspaß abseits der Piste eben. Mit der realen Nutzung hat das häufig allerdings wenig zu tun. Die meisten SUVs fristen eine Leben in der Stadt, transportieren Kinder in die Schule, die Einkäufe zu den Eltern oder ermöglichen eine entspannte Fahrt in den Urlaub - okay, wenn nicht gerade Lockdown herrscht.In der Kampagne von Mercedes-Benz für den neuen GLA fehlen diese Motive. Stattdessen zeigen die Filme Menschen, die sich an entlegenen Orten selbst auf die Probe stellen - und ein bisschen scheitern. Der Surfer beispielsweise, gespielt von Mark Ryder (Robin Hood), der sich ins kühle Wasser stürzt und .... na ja, sehen Sie selbst.Statt die große Welle zu reiten, kehrt er lieber mit seinem SUV in die Stadt zurück. Cool, trocken und trotzdem aufmerksamkeitsstark. "Insgesamt erzählt Mercedes in vier TV-Spots solche Geschichten, die Laune machen und mit den gängigen Klischees zu SUVs spielen. In Deutschland sind die 20- und 30-sekündigen Spots ab Juni im TV zu sehen. Wer nicht so lange warten will: Den Film "der Surfer" gibt es auch schon auf der Landingpage für den GLA und auf Youtube. Weitere Elemente des Auftritts - es ist der erste größere nach dem Lockdown - sind neben den klassischen Bewegtbildformaten das Webspecial, Instagram-Stories und Video-Adds sowie Print-und Out of Home-Motive der französischen Fotografin. Die Printanzeigen und Poster wollen zu Probefahrten animieren und zum kontaktlosen Kauf im Online-Store.Die Kreation der Kampagne stammt von, der europäischen Leadagentur von Mercedes. Die Produktion verantwortetführt Regie. Seine Werbefilme sind mit über 150 Preisen ausgezeichnet, darunter 16 Cannes Lions. Hinter der Kamera stand der Niederländer, der bereits mehrere Oscars gewonnen hat.Und der aktuelle Aufschlag, der in ganz Europa zu sehen sein wird, ist erst der Anfang. Ab Ende Juni wird die GLA-Kampagne um eine weitere Kampagne zu den EDITION 2020 Sondermodellen von A-Klasse, A-Klasse Limousine, B-Klasse, CLA Coupé und CLA Shooting Brake erweitert. Sie ist im gleichen Look & Feel gehalten und ebenfalls vonfotografiert. So will Mercedes einen gemeinsamen medialen Aufschlag für alle Kompaktfahrzeuge erzeugen. Mit allen Gewohnheiten will die Marke dann doch nicht brechen. mir