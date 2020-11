© Youtube/Serviceplan/Metro Die Weihnachtskampagne von Metro ist im TV und in Social Media zu sehen

Frühstück, Mittagessen, Abendbrot - alles in den eigenen vier Wänden. So richtig Lust hat so mancher ins Home Office Verbannte darauf allmählich nicht mehr - spätestens seit der zweiten Corona-Welle, die Restaurantbesuche aktuell unmöglich macht. Wenigstens zu Weihnachten sollte das ständige Kochen in der heimischen Küche eine Pause finden, so der Appell von Metro. Gemeinsam mit Serviceplan wirbt der deutsche Großkonzern dafür, das Essen zum Fest der Liebe bei regionalen Gastronomen zu bestellen und dadurch zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.