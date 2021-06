Cunettas Vorgänger hatten nicht nur stets beachtliche Etats zu vergeben, sie trauten sich auch Kampagnen zu, die den meisten ihrer Amtskollegen zu riskant gewesen wären. Diese Zeiten gehören wohl der Vergangenheit an. Investierte Media-Markt Saturn noch 2017 laut Nielsen brutto 319,3 Millionen Euro in seine Werbung, war das Budget im Krisenjahr 2020 auf 169 Millionen Euro geschrumpft. Und eine Erholung ist nicht in Sicht.