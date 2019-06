Samsung "Frauenfußball-WM" 2019

Für Samsung Electronics ist die Frauenfußball-Meisterschaft in Frankreich erst die zweite große Chance, als Technologiepartner des DFB werblich in Erscheinung zu treten. Als die Partnerschaft offiziell 2018 abgeschlossen wurde, war die Vorbereitungszeit zur Männerfußball-Meisterschaft in Russland nur minimal.Samsung konnte noch eine Kampagne mit seinem Testimonial Mario Götze platzieren, der in diesem Jahr aus sportlichen Gründen nicht Teil der Nationalmannschaft war. Der Spot gewann auf dem New York Filmfestival den zweiten Platz für seinen Einsatz des Jonny-Cash-Songs „Hurt“. Doch in der gesamten Kampagnenplanung konnte Samsung nicht seine kompletten kommunikativen Möglichkeiten nutzen, da es schlicht an der Vorbereitungszeit fehlte.Ähnlich wie die Götze-Kampagne prägt auch „Show the world what you‘re made of“ ein leicht melancholischer Ton. Begleitet von dem neu eingesungenen Cindy-Lauper-Klassiker „Girls just wanna have Fun“ inszeniert die Kamera die Mitglieder des Nationalteams bei ihrem Training und zeigt, dass es mehr als Talent braucht, um im Fußball große Ziele zu erreichen. Aufstehen, wenn sich andere im Bett noch einmal umdrehen, im Training an die Grenzen gehen und danach zusätzlich im Fitnessstudio schuften, sind nur einige der Strapazen, die im Clip nicht nur die Nationalspielerinnen auf sich nehmen, sondern auch Nachwuchstalente, die in Zukunft vielleicht einmal das DFB-Trikot überstreifen wollen.Die intendierte Botschaft laut Samsung: „Zu sportlicher Leidenschaft gehören auch der Umgang mit Schmerzen nach Verletzungen, das Bewältigen von Frust, das Wiederaufstehen nach Niederlagen und die Bereitschaft mit Leidenschaft für das große Ziel zu kämpfen. All diese Eigenschaften zeigen die Athletinnen eindrucksvoll und glaubhaft.“Doch die eigentliche Botschaft geht über die reine sportliche Ebene hinaus und liegt auf Augenhöhe mit der Commerzbank-Kampagne. Werbepartner Samsung feiert mit seiner Kampagne nicht nur die Leistung der Sportlerinnen, sondern fordert auch mehr Akzeptanz für Frauenfußball als Sportart. Denn die Realität im Frauenfußball ist derzeit immer noch, dass den Millionenquoten während einer Weltmeisterschaft, homöopathische Besucherzahlen im alltäglichen Ligabetrieb gegenüber stehen.Damit liefert Werbung zur Frauen-WM jenseits der sportlichen Themen auch die Chance, eine Haltungsbotschaft zu Gleichberechtigung zu formulieren. Mario Winter, Senior Director Marketing IT & Mobile Communication, bestätigt, dass Samsung einen Beitrag für mehr Gleichstellung von Frauenfußball leisten wollte: „Oft scheint es, als müsse man eine Kampagne zur Frauen-WM öfter erklären oder rechtfertigen als eine Kampagne zu einem Herrenturnier. Alleine das zeigt das immer noch existente Missverhältnis im Stellenwert zwischen Männer- und Frauenfußball.“Der TV-Spot und kürzere Produktspots wird bei ARD und ZDF im Umfeld der deutschen WM-Spiele laufen und auf privaten Sendern zu sehen sein. Parallel wird der Kampagnenfilm auch online zu sehen sein. Samsung liefert zudem über seinen Kampagnen-Hub samsung.de/fußball ergänzenden Content rund um den Teamalltag und nutzt auch die Social-Media-Präsenz der Spielerinnen zur Verlängerung der Kampagnen.Um die Vernetzung als Sponsor mit der Vereinsebene zu stärken, veranstaltet Samsung zudem eine Trikotaktion: Für jedes bei der WM erzielte Tor des DFB-Teams verlost das Unternehmen einen kompletten Trikotsatz an ein Frauen-Nachwuchsteam.