ROSSMANN #lieblingskunden

Der 60-Sekündiger soll nicht weniger sein als eine Liebeserklärung an die Vielseitigkeit der Rossmann-Kunden. Und die fällt dank der Unterstützung vonziemlich musikalisch aus. Der Film reiht in bunten Bildern alte, junge, männliche, weibliche, unauffällige sowie skurrile Protagonisten aneinander, die eines eint: Sie kommen alle an der Kasse vorbei. Aus diesem Grund ist die ganze Geschichte auch aus der Perspektive einer Kassenmitarbeiterin erzählt. Die Botschaft von Rossmann am Ende: "Komm wie du magst, bleib wie du bist."Mit der neuen Kampagne setzt die Marke ihre Awareness-Offensive fort und will seine erarbeitete Positionierung im umkämpften Drogerie-Segment weiter stärken. Vor allem will Rossmann sich mit dem musikalischen gegen das Dogma der Selbstoptimierung und Perfektion stelllen, das in der Kernzielgruppe der Frauen ein großes Thema ist: "Ein Unternehmen braucht eine klare Haltung, mit der sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber auch alle, die bei uns einkaufen, identifizieren können", sagt, Geschäftsführer Einkauf und Marketing. "Mit #Lieblingskunden möchten wir die Einzigartigkeit von Menschen feiern, die unser aller Leben genau dadurch bereichern."Die Kampagne findet hauptsächlich in den digitalen Medien statt. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, wird der Film neben Landingpage und Social Media Ads auch durch Aktionen am PoS und Mitarbeiterkommunikation verlängert. Produziert wurde der Film von 539090, Regie führten Sven und Nadine Schrader. tt