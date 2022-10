© Knorr Die Creator @loimusic, @moritzgarth und @maddiejuno singen für Knorr über Gemüse-Rezepte

Kochen mit Gemüse statt Fleisch ist noch längst nicht so etabliert, wie man angesichts der großen Zahl an vegetarisch und vegan lebenden Influencern meinen könnte. Doch neben den Umwelt- und Tierwohlaspekten spricht auch aus Marketingsicht einiges dafür, den Veggie-Markt stärker zu besetzen. Genau das will die FMCG-Marke Knorr mit ihrer lustig-skurrilen Kampagne "Gönn dir Gemüse!" erreichen und lässt dafür lauter junge Creator Rezeptanleitungen auf besondere Weise interpretieren.