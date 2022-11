48 Prozent der Befragten wollen in diesem Jahr genauso viel in Weihnachtsgeschenke investieren wie 2021. Ein Drittel der Deutschen müssen ihr Budget für Geschenke angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten dagegen einschränken. Die Preissensitivität ist generell hoch: Dreiviertel der Verbraucher (74 Prozent) gaben an, stärker auf die Preise zu schauen und zum Beispiel Angebote zu kaufen.





Im Schnitt wollen die Befragten knapp 300 Euro (299 Euro) für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Das sind 8 Prozent weniger als im Vorjahr, als das Budget für Geschenke bei durchschnittlich 325 Euro lag. Auch beim Weihnachtsessen will fast jeder zweite Deutsche (45 Prozent) sparen, aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise wollen zudem 65 Prozent der Befragten ihre Weihnachtsbeleuchtung reduzieren.



Wenig überraschend möchten mehr Haushalte mit geringem Haushaltseinkommen sparen (66 Prozent), aber auch 42 Prozent der gut situierten Haushalte mit einem Einkommen von über 3000 Euro wollen auf ihre Ausgaben achten. © GfK Insgesamt rechnen die Konsumforscher der GfK mit einem Umsatzvolumen in Höhe von 17,9 Milliarden Euro im deutschen Einzelhandel. Das entspricht einem Rückgang um 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, als der Einzelhandel im Weihnachtsgeschäft 19,4 Milliarden umsetzen konnte.

