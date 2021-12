Einer der wichtigsten Trends, die sich im kommenden Jahr weiter verfestigen dürften, ist Nachhaltigkeit. 74 Prozent der Deutschen machen sich wegen Umweltverschmutzung Sorgen, 69 Prozent fürchten den Klimawandel. Unternehmen sollen sich nach den Vorstellungen der Menschen an der Lösung dieser epochalen Probleme beteiligen: Über zwei Drittel (68 Prozent) fordern GfK-Daten zufolge von ihnen, sich möglichst umweltbewusst zu verhalten.



Im Konsumgüterbereich entsteht dadurch eine neue Gruppe Konsumentinnen und Konsumenten, weiß man bei der GfK: "Die Zahl an Konsumenten des Typs 'Glamour Green' wächst", sagt Consumer-Insights-Expertin. "Dieser Zielgruppe ist Nachhaltigkeit zwar sehr wichtig, sie will dafür allerdings nicht verzichten. Stattdessen bedeutet Öko eine neue Coolness: Glamour Greens tragen Shirts mit Öko-Statements, posten in sozialen Medien zum Thema Nachhaltigkeit und kaufen Produkte, die einen bewussten Lebensstil mit Lebensfreude und Status verbinden."Diese neue Käufergruppe sorgt nach Beobachtungen der GfK für eine neue Dreieckskonstellation unter Herstellermarken: Marktführer, traditioneller Hauptkonkurrent und Neuling. "Die Neulinge setzen die etablierten Marken derzeit stark unter Druck. Getragen wird dieser Trend von den Glamour Greens. Da die neuen Marken das Zusammenspiel von Verantwortung und Lebensfreude verkörpern, sind sie bei dieser Zielgruppe sehr beliebt", ordnet GfK-Handelsexperteein.Deutlich spürbar wird der Glamour-Green-Trend unter anderem im FMCG-Bereich. Veganes "Plant Food" war laut GfK in diesem Jahr der wichtigste Trend in diesem Markt. Fleisch- und Käseersatzprodukte hätten demnach ein Umsatzplus von 44 Prozent verzeichnet, während die Umsätze mit pflanzlichen Milchersatzprodukte um 36 Prozent stiegen. Auch Bio-Lebensmittel wuchsen mit 14 Prozent weiter – allerdings von einer deutlich höheren Basis startend als andere Produktgruppen.Auch der Markt für technische Konsumgüter wird von dem Trend beeinflusst. Bei Geräten wie etwa Waschmaschinen und Kühlschränken werde Energieeffizienz zu einem immer wichtigeren Kaufkriterium, so, Experte für Marktdaten bei der GfK. Wie stark diese Entwicklung den Markt treiben kann, ist allerdings unklar. Dies dürfte laut GfK auch mit dem weiteren Fortlauf der Pandemie zusammenhängen.