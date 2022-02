Wie beide Partner mitteilen, sollen die Ärzte und Physiotherapeuten des deutschen Rekordmeisters bei gemeinsamen Aktionen und Events eng mit Noventi zusammenarbeiten. Die ebenfalls in München beheimatete Unternehmensgruppe bietet Software, Finanzdienstleistungen und digitale Plattformen für den Gesundheitssektor an. Dabei richtet sich Noventi an Leistungserbringer des Gesundheitswesens wie Apotheken, Physiotherapie, Sanitätshäuser, Pflegedienste sowie Ärztinnen und Ärzte, aber auch an Endverbrauchende.





Aus dieser Marktstellung heraus hat Noventi das vergangene Jahr genutzt, um die Impfkampagne der Bundesregierung zu unterstützen. So rief das Unternehmen gemeinsam mit Zava und Dubidoc die Plattform Impfen-in-Apotheken.de ins Leben, auf der Menschen online Termine zur Corona-Impfung vereinbaren können. Der FC Bayern wird die Plattform als neuer Noventi-Partner ebenfalls unterstützen.Zum Auftakt der Zusammenarbeit eröffneten die Partnerunternehmen deswegen für einen Tag in der Münchner Innenstadt die Noventi-FC Bayern-Apotheke. Dort wurde live geimpft und beraten, zudem wurden unter allen Impflingen signierte Bayern-Trikots verlost. "Unser neuer Gesundheitspartner Noventi leistet mit Impfen-in-Apotheken.de einen wertvollen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie", so Bayern-CEO. "Wir als FC Bayern unterstützen diese Initiative sehr gerne, sie bietet eine weitere Möglichkeit, sich im Kampf gegen Corona zu engagieren."