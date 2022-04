© Adobestock Die Beteiligten aus dem Gesundheitsmarkt warten auf die Freigabe des E-Rezepts.

Neue Lieferdienste, die auf Medikamente spezialisiert sind, schalten in Großstädten offensiv Werbung; Apodiscounter.de wirbt im TV für die Bestellung von Medikamenten; stationäre Apotheken bringen sich und ihre digitalen Angebote in Stellung: Sie alle warten auf die Freigabe für das E-Rezept. Der mehrfache Einführungsstopp zwingt die Beteiligten aus dem Gesundheitswese in den Wartezustand.