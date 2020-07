© DocMorris/Tobias Zeit

Die Doc-Morris-Zentrale in den Niederlanden mit dem Marken-Logo

© Noventi

Das komplette Motiv

Wer sich im Markt ein wenig auskennt, wird das weiße Totenkreuz auf grünem Grund schnell als eine Verfremdung des Logos von DocMorris erkennen. Die niederländische Versandapotheke versendet Arzneimittel vorwiegend an Kunden in Deutschland und erzielte damit im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 900 Millionen Euro, ein Plus von 18 Prozent. Hinzugerechnet sind hier auch die Umsätze der im vergangenen Jahr übernommenen Versand-Apotheke MedPex in Ludwigshafen. Laut DocMorris-Eigentümer Zur Rose beträgt der Versand­anteil bei rezeptpflichtigen Arzneimitteln im deutschen Apothekenkanal lediglich knapp 1 Prozent, bei rezeptfreien Arzneien liegt er bei rund 20 Prozent. Doch Online-Apotheken wachsen derzeit schnell . Hinzu kommt die fortschreitende Digitalisierung des Gesundheitswesens mit der für dieses Jahr geplanten Einführung von elektronischen Patientenakten und elektronischen Rezepten. Vor diesem Hintergrund wird die Situation für Apotheken zunehmend schwieriger - auch wenn sie im 46,4 Milliarden Euro schweren deutschen Medikamentenmarkt einen Anteil von 86 Prozent haben.Auch die Corona-Pandemie hat den Apotheken nur bedingt genutzt. Zwar weist Noventi-Chef Hermann Sommer richtigerweise darauf hin, dass "eine wohnortnahe Arzneimittelversorgung inklusive niedrigschwelliger Beratung" in der Virus-Krise ihre Relevanz gezeigt habe. Dennoch steigen in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Angst vor Ansteckung viele Menschen beim Kauf von Hygieneartikeln von der stationären Apotheke auf das Netz um.Dies ist die Situation, in der Noventi seine Kampagne startet. Auf dem Motiv ist unterhalb des Totenkreuzes zu lesen: "Im Gegensatz zu anderen Playern im Gesundheitsmarkt sind wir als apothekeneigene Unternehmensgruppe seit dem Jahr 1900 – und auch in Zukunft – der verlässliche Partner für die Apotheken vor Ort." DocMorris hingegen, so soll es die Anzeige wohl aussagen, ist eher der Totengräber der Apotheken. Noventi bezeichnet sich selbst als Marktführer im Gesundheitswesen in den Bereichen Abrechnung, Finanz- und IT-Dienstleistungen für Apotheken und Sonstige Leistungserbringer.Der Auftritt soll auch ein Hingucker sein: "Unser Anzeigenmotiv ist zugegebenermaßen provokant", sagt Noventi-CMO. "Doch als Marktführer im digitalen deutschen Gesundheitsmarkt stehen wir klar an der Seite der inhabergeführten Apotheken vor Ort und möchten unmissverständlich auf die Gefahr für deren Existenz und damit für einen essentiellen Bestandteil des deutschen Gesundheitssystems hinweisen. Denn unsere Apotheken kämpfen einen ungleichen Kampf gegen den Versandhandel aus dem Ausland."Am Werbemarkt kämpfen die Kontrahenten allerdings mit ungleichen Waffen. Noventi gab im vergangenen Jahr laut Nielsen nur rund 700.000 Euro brutto für Werbung aus. DocMorris hingegen investierte mehr als 20 Millionen Euro brutto. Dabei hat das Unternehmen, das auch in der klassischen Werbung immer wieder präsent war, seine Spendings um beinahe ein Drittel reduziert.Der grenzüberschreitende Arzneimittelversand war 2003 vom Europäischen Gerichtshof als prinzipiell mit europäischem Recht vereinbar angesehen worden . Der Richterspruch wurde auch als "DocMorris-Urteil" bekannt, weil sich der Prozess vor allem das Geschäftsmodell der niederländischen Versandapotheke drehte. ire