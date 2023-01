Meta beschränkt Optionen für Werbung an Jugendliche weiter

© IMAGO / Westend61 Jugendliche sollen bei Meta nicht mehr aufgrund ihres Geschlechts bestimmte Werbeanzeigen erhalten

Um mehr Datenschutz für minderjährige Nutzerinnen und Nutzer zu gewährleisten, nimmt der Facebook-Konzern Meta eine markante Änderung bezüglich des Targetings auf seinen Plattformen vor. So erlaubt Meta künftig keine genderspezifische Ausspielung von Werbung mehr an Jugendliche auf Instagram oder Facebook. Das Engagement von Usern unter 18 Jahren in den beiden Apps hat nach entsprechenden Anpassungen des Unternehmens bereits seit einiger Zeit keinen Einfluss mehr darauf, welche Art von Werbung ihnen angezeigt wird.