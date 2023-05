Beim E-Commcerce-Unternehmen bedrop arbeiten lauter Online-Marketing-Profis. Die haben kürzlich Print-Mailings ausprobiert. Das Resultat: Angesichts der guten Conversion Rates und hohen Profitabilität sind sie nun echte Fans von Werbebriefen.

Ein Riesenvorteil: Florian Bein brachte Start-up-Erfahrung und umfangreiches Performance-Marketing-Wissen mit. Im Mai 2022 überzeugten die beiden zudem die Promi-Investorin Judith Williams sowie weitere Geldgeber davon, bei bedrop einzusteigen. Und so nahm die Erfolgsgeschichte ihren Lauf: Im März 2023 meldete das Paar über 60 000 Kund:innen, im April die 100.000te Bestellung. Seit 2022 ist das Unternehmen profitabel, in diesem Jahr will es die 8-Millionen-Euro-Umsatzhürde nehmen.



Das bedrop-Team zieht alle Register im Online-Marketing: Ob SEO oder WhatsApp-Newsletter, Aktivitäten auf TikTok, Youtube, Instagram oder Facebook – bedrop nutzt sämtliche digitalen Möglichkeiten, um Reichweite zu generieren und Kund:innen zu gewinnen.



Jetzt, gut drei Jahre nach Gründung, rückt die Aktivierung und Bindung der Bestandskundschaft in den Fokus. Als in Florian Beins Postkasten mal wieder Mailings von AboutYou und Roastmarket landeten, beschloss er, physische Werbebriefe zur Bestandskundenaktivierung zu testen.





7 Prozent Conversion Rate, Mehrumsatz: 50 000 Euro netto





Der Online-Profi meldete bedrop zur Teilnahme an der CMC Print-Mailing-Studie 2023 an. Im Rahmen der Studie verschickte das Start-up 13 208 Print-Mailings. Vorab durchliefen die Adressen einen Check bei Post Direkt. Die Aussendung war in vier Varianten mit jeweils identischem Rabattangebot unterteilt. Im Test liefen eine Standardvariante mit aufgedrucktem Störer, eine mit QR-Code, eine mit Rubbel-Etikett sowie eine Variante mit gespendeter Gutschein-Karte gegeneinander.







Gerade als DtoC-Brand, muss man Print-Mailings machen – das ist ein absoluter No-Brainer. Florian Bein, Co-Founder und CEO bedrop

In den besten Varianten – dem Print-Mailing mit Störer sowie dem mit Gutschein-Karte – brachte die Kampagne rund 7 Prozent Conversion Rate. Insgesamt erwirtschaftete bedrop dank der Print-Mailing-Kampagne einen zusätzlichen Umsatz von knapp 50 000 Euro netto. Weil bedrop im Print-Mailing auch einen Family&Friends-Rabatt ausgelobt hatte, konnte die Kampagne sogar Neukund:innen gewinnen. „Unser Return on Advertising Spend lag im Schnitt zwischen 6 und 10“, schwärmt Florian Bein. „Es hat mich total überrascht, wie gut sich die Kund:innen reaktivieren lassen. Via WhatsApp und Newsletter konnten wir sie nicht mehr erreichen – mit dem Print-Mailing hat es geklappt!“

Für Florian Bein besonders wichtig: „Bei der Kampagne habe ich gesehen, welche Daten sich da rausziehen lassen. Und da habe ich gewusst: Das Print-Mailing gehört in unseren Marketingmix!“ Tatsächlich erwies sich die kluge Segmentierung der Zielgruppe als Response-Turbo. So zeigte die RFM-Analyse, dass Neukund:innen von bedrop am besten in den ersten sechs Monaten nach dem Erstkauf aktiviert werden sollten, denn diese Zielgruppe performt überdurchschnittlich. Für Florian Bein steht fest: „Gerade als DtoC-Brand mit einem Konsumprodukt, das man nachkauft, muss man Print-Mailings machen – das ist ein absoluter No-Brainer.“

