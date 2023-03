Muss man alles selbst machen? Briefe drucken, per Hand falten und abschicken jedenfalls nicht.

In der geschäftlichen Kommunikation erfreut sich die Briefpost weiterhin großer Beliebtheit. Denn oft wird ein analoger Brief bewusster wahrgenommen als eine digitale E-Mail. Analog oder digital? Warum nicht das Beste aus beiden Welten vereinen? Das gelingt mit hybriden Brieflösungen.

Es ist Freitag, fast Wochenende. Auf der heutigen Agenda steht der Versand von 500 Informationsschreiben. Das Schreiben ist bereits seit ein paar Tagen fertig. Heute muss es nur noch gedruckt, kuvertiert und versendet werden. Kein Problem, denkt man, und drückt den Startknopf des Druckers. Doch ganz so leicht ist es dann doch nicht. Die Tonerkartusche ist leer und muss gewechselt werden. Nach einem kurzen Gang ins Lager und dem Austausch der Kassette folgt die nächste Hürde: Papierstau. Eine halbe Stunde später ist zwar auch dieses Problem gelöst, doch nicht nur der Zeitplan ist durcheinander geraten, auch Laune und Motivation sind stetig gesunken. Ob technische Probleme beim Drucken, falsch oder unsauber gefaltete Briefpapiere, verschüttete Getränke oder Stau auf dem Weg zur Poststelle: Die Liste aller möglichen widrigen Umstände ist lang. Und sie kosten Zeit, Geld und Nerven – weshalb die Deutsche Post eine Lösung erarbeitet hat, die für alle Beteiligten Abhilfe schafft. Zeit, Geld und Nerven sparen – mit hybriden Brieflösungen

Der Arbeitsprozess ist ganz einfach. In nur drei Schritten gelangt man vom digitalen Dokument zu einer fertigen Briefsendung – und zwar vom PC aus, mit nur einem Klick:

So lässt sich nicht nur wertvolle Zeit gewinnen, gleichzeitig bleibt auch viel Ärger mit Papier, Drucker, Kartusche und Co. erspart. Der E-POST MAILER der Deutschen Post ist die hybride Lösung für jegliche Briefpost – ob für kleine oder große Auflagen und Formate. Und das Beste daran: Die Funktionen des E-POST MAILERS lassen sich aus sämtlichen Programmen und Anwendungen heraus ganz einfach über das Druckmenü erreichen.

Ist die Software einmal installiert, erledigt fortan die Deutsche Post das Ausdrucken, Kuvertieren und Frankieren der Geschäftspost. Ebenso wie die zuverlässige – und dank GoGreen Plus auch klimafreundliche – Zustellung in den Briefkasten. Auf diesem Weg können also nicht nur Stress und Mehrkosten, sondern sogar aktiv Emissionen beim Briefversand vermieden werden.



Der E-POST MAILER funktioniert wie ein Drucker, nur dass der Brief woanders rauskommt.

Zusätzlich werden durch das Auslagern von Druck und Versand auch Inventar gespart und Platz gewonnen, da Umschläge, Frankiermaschine und Drucker von nun an aus dem Arbeitsumfeld verschwinden können. Ob im Homeoffice oder im Büro: Der E-POST MAILER vereinfacht den täglichen Briefversand – und das zum günstigen Komplettpreis ab 60 Cent (zzgl. USt.) pro Standardbrief.Jetzt die Vorteile der kostenfreien Software E-POST MAILER der Deutschen Post kennenlernen – und die Geschäftspost zuverlässig, transparent und aus einer Hand versenden.