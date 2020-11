About you setzt jetzt auch auf Second-Hand-Mode

von Bert Rösch (TW)

Silent Launch of Second Love: About You ist auf leisen Sohlen in den Markt für gebrauchte Mode eingetreten. Der Online-Modehändler kooperiert dabei mit dem Hamburger Secondhand-Online-Shop Vite en Vogue, der etwa 30.000 Produkte auf Aboutyou.de anbietet. Allerdings eher versteckt.