Opel ist wieder Partner von GNTM

Am 4. Februar geht die nächste Staffel von "Germany's Next Topmodel" auf Sendung. Bei der 16. Auflage der Pro-Sieben-Show ist Opel wieder als offizieller Partner dabei. Die Rüsselsheimer Traditionsmarke ist bei dem Dauerläufer seit 2007 an Bord. Im Mittelpunkt der Aktivitäten rund um GNTM stehen in diesem Jahr die beiden Modelle Mokka und Corsa.