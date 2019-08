Mit einem satten Plus von 162 Prozent macht der Wolfsburger Hersteller einen Satz von Rang neun auf fünf und verzeichnete im Juli insgesamt 521.134 Interaktionen in den sozialen Netzwerken - über 400.000 davon entfallen auf Instagram. Für den starken Wert in dem Netzwerk sind vor allem zwei Posts zum neuen VW Arteon. Der stärkste Instagram-Post von Volkswagen im vergangenen Monat (siehe unten) kommt auf 52.031 Likes und Kommentare. Der Sprung von Volkswagen in die Top 5 kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Marke immer noch deutlich von den vier Erstplatzierten im German-Brands-Ranking entfernt ist. So kommt der Viertplatzierte Disney auf fast doppelt so viele Interaktionen auf Facebook, Instagram, Twitter und Youtube und knackt die Millionen-Interactions-Marke. Audi kommt auf knapp 1,5 Millionen, Netflix bereits auf knapp 2,8 Millionen Interaktionen. Acht der zehn erfolgreichsten Social-Media-Posts im Juli stammen von dem Streamingdienst. Darunter ist auch jener Post mit den meisten Interaktionen, mit dem Netflix den 12-Stunden-Countdown für den Start der dritten Staffel der Erfolgsserie "Haus des Geldes" einläutete. Mercedes-Benz liegt mit über 3,4 Millionen Likes und Kommentaren immer noch unangefochten an der Spitze.Die stärksten Engagement-Verluste muss im Juli Spotify hinnehmen. Trotz eines erfolgreichen Facebook-Posts in Erinnerung an den vor zwei Jahren verstorbenen Linkin-Park-Sänger Chester Bennington verzeichnet die Marke ein Minus von 44 Prozent. Der Grund: Spotify hatte im Vormonat noch zahlreiche Twitter-Posts mit hoher Engagement-Rate verfasst. Im Juli war der Streamingdienst dagegen fast nur auf Facebook und Instagram aktiv - mit deutlich weniger Interaktionen. tt