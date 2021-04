© Storyclash Mercedes-Benz springt von Platz zwei an die Spitze, Netflix rutscht dagegen von Platz eins auf den Bronze-Rang ab

Zwei Monate ist es her, dass Netflix im Storyclash-Ranking der Engagement-stärksten deutschen Marken in Social Media Mercedes-Benz von Platz eins verdrängte. Nun sind die alten Machtverhältnisse wieder hergestellt: Der Autobauer klettert von Platz zwei an die Spitze, Netflix rutscht dagegen auf den Bronze-Rang ab. Westwing springt dank eines starken Interaktionszuwachses von Platz drei auf zwei. Den größten Satz unter den Top 15 macht allerdings Spotify.