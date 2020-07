Facebook, Instagram, Twitter und Youtube im Juni liegt Mercedes-Benz wieder deutlich an der Spitze des Rankings. Netflix auf Rang zwei kommt auf knapp 2,8 Millionen Interactions, Audi auf dem Bronze-Rang liegt mit knapp 1,2 Millionen Interaktion schon deutlich dahinter. Hinter Disney, das im vergangenen Monat 21 Prozent an Engagement verloren hat und dennoch Platz vier mit mehr als 538.000 Interaktionen verteidigt, kommt Ikea mit 354.000 Interactions und einem Zuwachs von 8 Prozent neu in die Top 5.

Auch BMW (+37 Prozent) und McDonald's (+17 Prozent) legen im Juni zu, machen jeweils drei Plätze in den Top 10 gut und landen auf den Positionen sechs und sieben. Großer Verlierer im Juni-Ranking ist Volkswagen. Der Wolfsburger Autohersteller büßt satte 76 Prozent an User-Engagement in den sozialen Netzwerken ein und fällt von Platz fünf auf elf. Trotz einer ungefähr gleichbleibenden Anzahl an Posts konnte Volkswagen nicht an den Erfolg vom Vormonat anschließen. Bei den erfolgreichsten Einzelposts herrscht im Juni ein bekanntes Bild: Die beiden Spitzenreiter des Rankings, Mercedes-Benz und Netflix teilen sich die zehn Top-Posts unter sich auf. Diesmal kommen sechs von dem Autobauer und vier von dem US-Streamingdienst. Der Top-Post des Monats war die Ankündigung der Juli-Neustarts auf Netflix mit mehr als 122.000 Interaktionen, die meisten davon auf Instagram. tt