Mercedes liegt im German Brand Ranking klar an der Spitze

Ford ist in den sozialen Netzwerken mit Schwung in den Frühling gestartet und hat sich im German Brand Ranking von Storyclash an Adidas vorbei auf Platz 5 geschoben. Dominiert wird die Rangliste der erfolgreichsten Marken in den sozialen Medien allerdings klar von Mercedes-Benz.