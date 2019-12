So thront Mercedes-Benz mit mehr als 3,54 Millionen Interaktionen auf Facebook, Instagram, Twitter und Youtube weiter einsam an der Spitze - und das trotz eines Minus von 16 Prozent im Vergleich zum Oktober. Auf Platz zwei konnte Netflix seinen Vorsprung auf Audi mit einem Zuwachs von 3 Prozent auf 2,44 Millionen Interaktionen ausbauen. Der Ingolstädter Autobauer liegt mit 1,31 Millionen Interaktionen (-9 Prozent) weiter auf dem Bronze-Rang. Disney auf Platz vier nähert sich mit einem Plus von 5 Prozent und knapp 965.000 Interaktionen der Millionen-Interaktionen-Marke. Auch die Top-Posts des vergangenen Monats werden wie gewohnt von Mercedes-Benz (fünf Posts unter den Top Ten) und Netflix (vier) dominiert. Die einzige Ausnahme ist Volkswagen. Der Wolfsburger Autohersteller hat es mit User Generated Content - einem herbstlichen Schnappschuss von einem Golf GTI auf Instagram - auf Platz zwei der erfolgreichsten Posts im November geschafft. Im Ranking der erfolgreichsten Marken festigt Volkswagen so seinen fünften Platz (+8 Prozent, rund 865.000 Interaktionen). tt