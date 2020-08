© Storyclash Nicht zu verdrängen: Mercedes-Benz

Bei den Social-Media-Interaktionen hat Netflix im Juli einen riesigen Satz nach vorn gemacht. Mit ein bisschen Glück hätte das reichen können, um den Platzhirschen Mercedes-Benz vom ersten Rang des Storyclash-Rankings zu verdrängen. Hat es aber nicht. Denn Mercedes hat trotz Teilnahme am Facebook-Boykott #StopHateForProfit - selbst ordentlich zugelegt - und bleibt damit die Nummer 1 in der Rangliste der performancestärksten deutschen Social-Media-Marken. Dennoch gibt es Bewegung - und das liegt vor allem an Disney und Maybelline New York.