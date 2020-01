Bei BMW haben vor allem zwei Posts auf Facebook und Instagram überdurchschnittlich gut performt und den Münchner Autobauer im Ranking vom 15. auf den elften Platz vorgespült. Bei Spotify hat sich vor allem die Jahresendkampagne #SpotifyWrapped ausgezahlt. Wie bereits in den Vorjahren hat der Streamingdienst in den sozialen Netzwerken dabei die meistgestreamten Künstler, Songs, Alben und Podcasts des Jahres gepostet - und damit viele Likes, Kommentare und Shares gesammelt. Zu den Verlierern im vergangenen Monat zählt Adidas. Der Herzogenauracher Sportartikler büßt insgesamt 59 Prozent an Interaktionen in Social Media ein und rutscht vom sechsten auf den neunten Platz. Im November hatte die Präsentation des neuen Trikots der deutschen Fußball-Nationalmannschaft noch für ordentlich Buzz gesorgt.Beim Blick auf die zehn erfolgreichsten Einzelposts des vergangenen Monats wird deutlich, warum Mercedes-Benz und Netflix seit Monaten unangefochten die beiden Spitzenplätze in dem Storyclash-Ranking belegen: Schließlich nehmen die beiden Marken alle Top-10-Plätze ein - Mercedes-Benz ganze sieben (darunter die Positionen 1-6), Netflix drei. tt