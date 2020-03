So thront Mercedes-Benz, das seine Performance in Social Media im vergangenen Monat um 9 Prozent auf über 4,75 Millionen Interaktionen steigern konnte, weiter vor Netflix und Audi an der Spitze. Der Stuttgarter Autobauer stellt wie so oft auch sechs der zehn erfolgreichsten Einzelposts im Februar. Drei kommen von Netflix, das insgesamt ein Wachstum von 8 Prozent verbucht, einer von Volkswagen. Der Wolfsburger Hersteller rangiert im Gesamtranking auf Platz vier. Die auffälligste Automarke unter den performancestärksten Brands ist im Februar aber BMW. Auch ohne Post in den Top 10 macht der Münchner Hersteller fünf Plätze im Ranking gut und springt mit über 118.000 Interaktionen auf Platz zehn. Der am besten performende Post sammelte 20.614 Interaktionen. Zum Vergleich: Die übrigen BMW-Posts konnten im Februar nur jeweils rund 3.000 bis 6.000 Interaktionen generieren. tt