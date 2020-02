Interaktionen auf

Facebook, Instagram, Twitter und Youtube im Januar steigern und springt im German Brand Ranking von Storyclash von Platz zehn auf sieben. Ausschlaggebend für die starke Performance war vor allem der Ford-Auftritt auf Instagram.

Generell war der erste Monat des neuen Jahres ein guter für die Automarken im Ranking. Audi (+44 Prozent), Volkswagen (+34 Prozent) und Land Rover (+68 Prozent) konnte ihre Interaktionen in Social Media alle deutlich steigern und ihre Positionen im Ranking verbessern. Einzig BMW rutscht von Platz elf auf 15 ab. Dafür stößt mit Maybelline New York auf Platz 13 neben NYX Professional Makeup (8.) eine zweite Beauty-Marke in die Top 15 dazu. Die erfolgreichsten Einzelposts im Januar kommen von

Um satte 101 Prozent konnte der Autobauer seineMercedes-Benz, Netflix und - mit einem Post auf Platz sieben - Volkswagen. tt