Der Club und BMW hatten sich bereits auf eine Sponsoringpartnerschaft geeinigt, die dann völlig überraschend doch noch abgeblasen wurde. Gründe dafür wurden nicht bekannt. In einer offiziellen Erklärung von Bayern München war lediglich von einer "fehlenden Vertrauensbasis" die Rede.Nun will die Münchner tz erfahren haben , worum es wirklich ging: Angeblich wollte sich BMW eine Rücktrittsklausel in den Vertrag einbauen lassen - die Bayern-Verantwortlichen sollen deswegen ziemlich brüskiert gewesen sein.Spätestens 2025 - in diesem Jahr läuft der Vertrag mit Audi, dem bisherigen Automobilpartner von Bayern München, aus - hätte BMW bei dem Club einsteigen sollen. Das Gesamtvolumen des Deals soll 800 Millionen Euro für zehn Jahre betragen haben. Laut tz soll stattdessen Audi nach dem Platzen des BMW-Deals bei Bayern München ein aufgebessertes Angebot vorgelegt haben, das aber immer noch unter der von dem Konkurrenten aufgebotenen Summe gelegen haben soll. Einen Teil des Differenzbetrags fordert Bayern München nun von BMW. Das Unternehmen wollte sich auf Nachfrage nicht dazu äußern. ire