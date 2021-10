© IMAGO / Müller-Stauffenberg Die FFF-Demos laufen gerade wieder an. Doch wie nachhaltig agiert die Gen Z eigentlich?

Junge Menschen, die an Demonstrationen von Fridays for Future teilnehmen, informieren sich öfter über Marken und Produkte, bevor sie kaufen, als Nicht-Demonstranten. Bei Amazon kaufen sie aber trotzdem ein - obwohl sie die Unternehmen kaum nachhaltig einschätzen. So halten nicht einmal 25 Prozent der Befragten aus der Gen Z den Onlinehändler für nachhaltig, für drei Viertel kommt er aber als Kaufoption infrage.