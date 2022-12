Auch About You macht jetzt in Secondhand

1. Haptik im Generation-Z-Marketing einsetzen

„Gerade weil für die Gen Z digitale Kommunikation alltäglich ist, ist sie offen für neue Erfahrungen.“ Michael Kleinjohann Teilen

LevlUp aktiviert Gamer erfolgreich mit Print-Mailings

2. Spielerisch werben

Die Ratschläge beziehen sich vorrangig auf die Generation Z, die das Institut für Generationenforschung zwischen den Geburtsjahren 1995 und 2009 verortet. Gemeint sind also die heute 13- bis 27-Jährigen. Diese Abgrenzung ist allerdings nicht allgemeingültig – sie kann je nach Quelle um wenige Jahre variieren.„Die Gen Z ist über alle Nationen, Kulturen und Milieus hinweg ‚always online‘. Doch gerade weil für sie digitale Kommunikation alltäglich ist, ist sie offen für neue Erfahrungen“, sagt Michael Kleinjohann, Professor für Marketing & Communications Management an der ISM Köln und Autor des Buchs „Marketingkommunikation mit der Generation Z“. Daher ist es sinnvoll, sie über vielfältige multisensuale Touchpoints und vor allem haptisch anzusprechen, beispielsweise über physische Showrooms, Produktproben und Print-Mailings.Seine Einschätzung bestätigt die„Driving Effectiveness Through Direct Mail“. Darin analysierten das World Advertising Research Center und Royal Mail Marketreach 218 britische Werbekampagnen. Zwei zentrale Ergebnisse: 42 Prozent der 15- bis 24-Jährigen suchten nach Erhalt eines Print-Mailings im Internet nach der Absendermarke. Dabei erwiesen sich QR-Codes als hervorragendes Response-Element: 84 Prozent der Befragten scannten den Code aus dem Anschreiben und interagierten online mit der Marke.Der Hersteller von Gamer-Getränken LevlUp hat eine Kernkundschaft zwischen 16 und 26 Jahren – und setzt im Marketing für die Generation Z auf Haptik: „Wir senden Bestandskunden, die auf E-Mails nicht reagieren, individuell gestaltete Postkarten oder Werbebriefe. Darüber hinaus lancieren wir zu speziellen Anlässen wie dem Black Friday Print-Mailing-Kampagnen als Sales-Trigger“, erklärt Stephan Kleine-Cordes in. Er war bis vor kurzem Senior Online Marketing Manager bei LevlUp.Bei digitaler Werbung erkenne er einen Wirkungsverlust: „Die junge Zielgruppe hat sich an Online-Ads sattgesehen. Print-Mailings stechen beim Generation-Z-Marketing hingegen hervor. Im Idealfall heftet der Empfänger den Gutschein an den Kühlschrank oder die Spielekonsole und wird ständig an ihn erinnert.“ Die Brücke zur Landingpage schlägt das Start-up per QR-Code: „Gerade jüngere Menschen kommen mit dem Code problemlos klar. Uns ermöglicht er eine einfache“, schildert Kleine-Cordes. Apropos: Den größten Erfolg erzielt das Unternehmen mit Solo-Gutscheinen: „Bieten wir den entsprechenden Gutschein mit zwei weiteren Gutscheinoptionen an, sinkt die Conversion Rate. Wer die Wahl hat, hat scheinbar die Qual.“Spiele sind ein wichtiger Teil der Lebenswelt der Generation Z. Laut einer aktuellen Bitkom-Studie spielen 88 Prozent aller 16- bis 29-Jährigen zumindest gelegentlich Video- oder Computergames. Auch Gesellschaftsspiele stehen inzwischen wieder hoch im Kurs. Dieser Trend beflügelt auch spielerische Werbung, die ohnehin schon beliebt ist: „Der Vorteil ist, dass sie nicht – wie Werbung, die sich auf die zu übermittelnde Botschaft fokussiert – als störend wahrgenommen wird, sondern eine positive, aktivierende Atmosphäre schafft“, erklärt Philipp Reinartz, Geschäftsführer der Gamification-Agentur Pfeffermind.