© Procter & Gamble Procter & Gamble will Benachteiligte fördern

Kristina Bulle ist seit Anfang Oktober verantwortlich für das P&G-Marketing in der DACH-Region und so langsam nimmt ihr erstes Großprojekt Form an. Aus der spontanen Corona-Hilfe des Konzerns wird eine langfristige Dachmarkenkampagne. Das ist das erste Mal seit 2018, dass der Konsumgüter-Konzern mit seiner Unternehmensmarke breit in die Öffentlichkeit geht.