Procter & Gamble will gegen die Polarisierung der Gesellschaft kämpfen

© Procter & Gamble Procter & Gamble startet mit einer #Gemeinsamstärker-Borschaft ins neue Jahr

Als Corona-Initiative im März 2020 gestartet, geht ab diesen Samstag die P&G-Kampagne #Gemeinsamstärker mit einem neuen Thema in die nächste Runde. Künftig will der Konsumgüterriese besonders gegen die gesellschaftliche Polarisierung kämpfen. 2022 soll die Initiative zudem zu einem noch größeren Gemeinschaftsprojekt ausgebaut werden. Der Start erfolgt erst einmal allerdings wieder in Partnerschaft mit der Ad Alliance und den Medien der RTL-Gruppe.