In den USA wurde die globale Dachmarkenkampagne von Procter & Gamble schon Ende 2020 verkündet , jetzt startet die Initiative auch in Deutschland - als einem der ersten internationalen Märkte. In der DACH-Region feiert "Gemeinsam stärker" heute Abend mit einem Spot auf den RTL-Sendern Premiere. Die Kampagne war ein zentrales Anliegen von Marketingchefin Kristina Bulle, die schon die Corona-Krise genutzt hatte, um das soziale Engagement des Konzerns deutlich auszubauen.