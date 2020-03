Aldi "Gemeinsam geht alles" 2020

© Aldi

Aldi Nord und Aldi Süd haben die Plattform #Gemeinsamgehtalles ins Leben gerufen

Auch in der Botschaft hat sich die Kommunikation ein Stück weiterentwickelt. Zunächst hatten Aldi Süd und Nord vor allem versucht, die neuen Regeln beim Einkauf zu vermitteln und den Hamsterkäufern die Angst vor leeren Regalen zu nehmen. Mit dem neuen Video, das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch den Weg ins Werbefernsehen finden dürfte, setzt Aldi nun positive Akzente. Sowohl Mitarbeiter als auch Kunden können hier ihre Stärke und Zuversicht zeigen. Es wird die Solidarität der Menschen unter Krisenbedingungen gefeiert.Damit bestätigt sich erneut, dass gerade die Lebensmittelhändler sich in dieser Krisenzeit nicht auf den reinen Abverkauf beschränken, sondern die Situation auch als eine Herausforderung an ihre Markenkommunikation begreifen. Dabei geht es natürlich unmittelbar darum, auch unter den aktuellen Extrembedingungen möglichst friedliche Rahmenbedingungen in den eigenen Märkten sicherzustellen. Aber die jetzt geleistete Arbeit funktioniert eben auch als vertrauensbildene Maßnahme für die Händlermarken, die langfristig eine Nähe zu den Konsumenten herstellt.Es wird dabei spannend zu beobachten sein, inwiefern die aktuellen Kampagnen langfristig das Werbeverhalten der Händler ändern. Denn derzeit zeigt sich, dass es auch mit kurzen Entscheidungswegen und teils improvisiertem Bildmaterial möglich ist, relevante Markenkommunikation zu leisten. cam