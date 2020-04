Aldi: Zusammensein ist ein Gefühl #gemeinsamgehtalles

Für den Spot hebt Aldi die Bedeutung des eigenen Zuhauses, an das die Menschen derzeit weitestgehend gebunden sind, auf die emotionale Ebene. Zusammensein sei keine Frage des Ortes, sondern der emotionalen Verbindung, so die Botschaft des Spots, der in sozialen Netzwerken zum Einsatz kommt.Inhaltlich hat sich die Kampagne damit weiterentwickelt. Denn im Auftaktspot demonstrierte Aldi seinen Kunden vor allem, dass man sie auch weiterhin mit Lebensmitteln versorgt, trotz aller derzeitigen Widrigkeiten. Nun geht es darum, wie die Menschen die Versorgung durch Aldi nutzen können, um das Beste aus der aktuellen Situation zu machen. Auf diese Weise schlägt der neue Spot eine Brücke zu den Produkten und Angeboten des Discounters - und damit zum Abverkauf.Handwerklich sind Aldi und die verantwortliche Werbeagentur McCann ihrer innovativen Linie allerdings treu geblieben. Der Spot setzt sich erneut aus Handyvideos von Mitarbeitern zusammen. In den kurzen Videos wird gezeigt, wie Zusammensein für die "Aldianer" derzeit aussieht. "Gerade jetzt an den Feiertagen fällt es vielen Menschen schwer, keine Zeit mit der Familie und den Freunden verbringen zu können", sagt, Managing Director Marketing and Communications bei Aldi Nord. "Mit dem Spot möchten wir zeigen, dass wir für unsere Kunden in dieser Zeit da sind und sie gleichzeitig ermutigen, auch für andere da zu sein."Allerdings beinhaltet die Kampagne mehr als einen Spot. Aldi sieht in der aktuellen Ausnahmesituation auch eine Chance, das Mobilfunkangebot Aldi Talk zu positionieren. Wer jetzt ein Starter-Set kauft, bekommt ein zweites gratis dazu . Das Angebot gilt noch bis zum 3. Mai. "Wir möchten unsere Kunden in diesen herausfordernden Zeiten zeigen, dass sie nicht alleine sind und es trotz der sozialen Distanzierung immer noch Möglichkeiten gibt, zusammen zu sein und sich miteinander auszutauschen", sagt, Director Marketing Strategy bei Aldi Süd.Für die Massenkommunikation via TV hat Aldi kürzlich eine eigene Kampagne zum Thema Ostern gestartet . Auch darin geht es darum, wie die Menschen das Osterfest auf angenehme Weise verbringen können, wenn sie gleichzeitig auf viele lieb gewonnene Gewohnheiten verzichten müssen. Die 2-für-1-Aktion von Aldi Talk kommt im Abbinder des Spits ebenfalls vor. ire