Das Motto der Familie als größtes und wichtigstes Weihnachtsgeschenk spielt Disney mit der globalen Kampagne bereits seit 2020. Bislang tauchten die weltberühmten Figuren aus dem Konzern darin entweder als Plüschfigur oder als magische Zeichnungen in Büchern auf.

Disney und Tonies - Weihnachten 2022

In der diesjährigen Kampagne treten sie dagegen in Form der Tonies-Datenträgerfiguren in Erscheinung: Ein kleines Mädchen steckt unterschiedliche Disney-Figuren - aus König der Löwen, Die Eiskönigin und Vaiana - auf eine Toniebox und erfreut mit den Songs, die dann abgespielt werden, das kleine Geschwisterchen.Die zentrale Rolle ist für Tonies eine Art Ritterschlag: "Dies ist ein besonderer Moment für uns und ein Meilenstein in unserer Markengeschichte", sagt, Head of Global Brand bei Tonies. "Wir sind sehr stolz darauf, zu einer ausgewählten Gruppe von Marken zu gehören, die eng mit Disney zusammenarbeiten, um diese Geschichte zu erzählen, die gleichzeitig unser erster globaler Kampagnenspot für alle unsere Märkte ist."Die Story bildet die Fortsetzung der vorangegangenen "Familie ist das schönste Geschenk"-Teile: Vor einem Jahr zog ein neuer Vater ein, mit dem Baby im diesjährigen Spot wird die Patchworkfamilie noch erweitert.