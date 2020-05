Sparkasse - Gemeinsam da durch (2)

Im Unterschied zur ersten Phase zu Beginn des Lockdowns, als Nähe und Sicherheit die Kernthemen der Kampagne waren, rückt die Finanzgruppe nun den finanziellen Durchblick in Krisenzeiten in den Mittelpunkt - und verbindet ihn mit einem Appell an Zusammenhalt. Die Mechanik des Auftritts bleibt die gleiche: Auch in dem neuen Spot sind echte Sparkassen-Mitarbeiter zu sehen, die sich von ihrem aktuellen Arbeitsplatz per Webcam zu Wort melden."Kurzarbeit, Umsatz-, Ertrags- und Einkommenseinbußen, allgemeine finanzielle Unsicherheit - das sind relevante Themen unserer Kunden. Als Deutschlands größter Finanzdienstleister sehen wir uns in der Pflicht, für finanziellen Durchblick zu sorgen und empathisch zu informieren", sagt Sparkassen-Marketingleiterin. "Dazu zählt auch, dass die Sparkassen flexibel auf die aktuelle Situation reagieren, Kredite anpassen, Tilgungen aussetzen und somit den Kunden einfach Lösungen anbieten, die in dieser schwierigen Zeit helfen."Kampagnenleiterergänzt: "Wir wollen zeigen, dass wir für unsere Kunden da sind und ihre aktuelle Lage verstehen. Deshalb haben wir beispielsweise auch die Spendenplattform 'Gemeinsam helfen hilft' ins Leben gerufen, auf der jeder ganz leicht seinen Lieblingsverein oder wichtige soziale Projekte unterstützen kann."Der zweite Flight der Kampagne ist ab heute deutschlandweit im TV zu sehen sowie im Radio zu hören. Begleitet wird der Auftritt von Digitalmaßnahmen, darunter Display-Banner, Pre-Roll-Ads und Social Media Assets. tt