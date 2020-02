s ist besser, nichts zu trinken, als das Falsche zu trinken."





"Gelbe Flasche, brauner Inhalt" ist das Motiv überschrieben, das die Hamburger Limomarke auf Facebook, Instagram und Twitter verbreitet. Dazu zeigt Fritz-Kola eine Cola-Flasche im blau-gelben FDP-Look, die mit dem Label "Nicht neu, aber extra geschmacklos" versehen ist. Der Post kommt bei den meisten Nutzern auf Facebook, Twitter und Co gut an. Viele loben Fritz-Kola dafür, dass die Marke die sozialen Netzwerke dazu nutzt, um mit einem prägnanten, klaren Statement unmittelbar Haltung zu zeigen. Aber es gibt auch jene, die es für unnötig halten, dass sich ein Werbungtreibender in politische Themen einmischt und diese für Eigenwerbung nutzt. Mal sehen, wann Sixt mit einem eigenen Motiv nachzieht.