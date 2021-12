© BVG

Die BVG impft in schwarzen Linienbussen

"Berlin wieder bunt machen" - unter diesem Motto startet die BVG zusammen mit Agenturpartner GUD.Berlin in dieser Woche eine Impfoffensive, in deren Mittelpunkt die Bekanntmachung einer besonderen Aktion steht: den BVG-Impfbussen. Vom 20. bis 23. Dezember (jeweils zwischen 8 und 17 Uhr) können sich die Berliner Bürger*innen nämlich an verschiedenen Standorten in schwarzen Bussen impfen lassen. Einzige Voraussetzung: die vorherige Buchung eines Termins über die Onlineplattform Doctolib.Dass die BVG im Zuge der Kampagne ihre ikonische gelbe Markenfarbe kurzzeitig aufgibt und bei der Aktion auf schwarz-weiße Herzen setzt, hat freilich einen Grund. Denn "Gelb sieht schwarz" bedeutet für das Unternehmen so viel wie "Pandemie statt Party". So will man den Ernst der Lage verdeutlichen, die Menschen zum dringend nötigen Impfen und Boostern auffordern und gleichzeitig Hoffnung für ein schnelleres Ende der Pandemie machen.