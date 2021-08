Das Unternehmen verschenkt unter dem Motto2 Millionen Lotterie-Lose an Menschen, die sich gegen die durch das Corona-Virus ausgelöste Krankheit haben impfen lassen. Laut Lotto24 beträgt der mögliche Hauptgewinn insgesamt über eine 1 Million Euro. Teilnehmen darf jede Person, die geimpft ist oder sich bis spätestens zum 30. September mindestens einmal impfen lässt. Die Aktion startet am 25. August 2021 und endet am 30. September 2021.Mit der Aktion wolle man einen weiteren Anreiz für die Menschen schaffen, sich impfen zu lassen, sagt, Kampagnenverantwortliche bei Lotto24. Die Tickets berechtigen zur Teilnahme an der Soziallotterie freiheit+ mit einem Hauptgewinn von 250.000 Euro sofort und 5.000 Euro pro Monat für 15 Jahre. Und nicht nur das: Für jedes Los gehen 50 Cent an soziale Projekte, etwa von SOS Kinderdörfer. "Wir sind froh mit #geimpftgewinnt etwas auf die Beine gestellt zu haben, wovon 2 Millionen Geimpfte nicht nur selbst profitieren können, sondern auch eine Vielzahl an gemeinnützigen Projekten", so Herno.Bei der Aktion erhält Lotto24 Unterstützung von Influencern. Eines der Testimonials ist Sängerin und Schauspielerin, weitere Namen sollen noch verkündet werden. Die Posts und Stories der Kampagnenbotschafter sollen dabei nicht nur organisch, sondern auch durch Media-Buchungen verbreitet werden. ire