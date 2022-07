© BVG Die BVG will auch Geschlechtsverkehr sicherer machen

Es gibt wohl kaum ein Thema, das der BVG so sehr am Herzen liegt wie der Verkehr. Dass die Berliner Verkehrsbetriebe allergrößten Wert darauf legen, dass dieser auch sicher ist, versteht sich von selbst. Überraschend hingegen ist, wie weit diese "Verkehrskompetenz" der BVG geht. Denn der hauptstädtische ÖPNV-Betreiber will offenbar nicht mehr nur den Verkehr auf Schiene und Straße, sondern auch den zwischen Menschen safer machen. Dabei helfen soll das sogenannte "*icket", das dank einer Kooperation mit Amorelie zum Berliner CSD am 23. Juli mit einer Beilage der besonders glitschigen Art daherkommt.