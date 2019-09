Für sein Ranking der 20 Unternehmen mit den besten Gehältern hat Glassdoor, nach eigenen Angaben eine der weltweit größten Job- und Recruitingplattformen, die in der Zeit von Anfang August 2018 bis Ende Juli 2019 auf seiner Plattform abgegebenen Gehaltsinformationen analysiert. Dabei herausgekommen ist eine Rangliste der 20 Unternehmen, die ihren Mitarbeitern in Deutschland die höchsten Grundgehälter zahlen.



Die Unternehmen mit den höchsten Gehältern in Deutschland

Quelle: Glassdoor

„Grundsätzlich ist es ein gutes Zeichen für die ausgewogene Leistungsstärke der deutschen Wirtschaft, dass sich in vielen Branchen Unternehmen finden, die vergleichsweise hohe Gehälter bezahlen.“ Felix Altmann Teilen

Methodik In die Analyse der deutschen Rangliste sind Gehaltsinformationen auf Glassdoor eingeflossen, die im Zeitraum 1. August 2018 bis 31. Juli 2019 durch Mitarbeiter in Deutschland für die Unternehmen abgegeben wurden. Als Maßstab für die Reihenfolge dient der Median aller für das jeweilige Unternehmen angegebenen Bruttogrundgehälter. Durch Verwendung der Gehaltsangabe, die in der Mitte aller Angaben verortet ist (Median), wird Verzerrungen durch sehr hohe oder niedrige Gehaltsinformationen vorgebeugt. Für die Berücksichtigung mussten für die Unternehmen mindestens 25 Gehaltsinformationen auf Glassdoor im Betrachtungszeitraum vorliegen.

Angeführt wird das Ranking von einem Unternehmen, dessen Blütezeit zumindest gefühlt schon einige Zeit zurück liegt - nämlich Nokia. Der finnische Telekommunikationskonzern führt das Ranking, das auf dem Median aller für das jeweilige Unternehmen angegebenen Bruttogrundgehälter beruht (Details siehe Kasten unten), mit 93.440 Euro deutlich an. Wie viel das ist, zeigt ein Blick auf das durchschnittliche Bruttogrundgehalt vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer in Deutschland, das laut Statistischem Bundesamt 2018 gerade einmal bei 46.560 Euro lag. Dass Nokia so gut zahlt, könnte auch daran liegen, dass der einstige Handyriese inzwischen wieder auf Kurs ist und dringend gut ausgebildete Fachleute braucht. So ist Nokia heute auf Infrastrukturlösungen für Telekommunikation spezialisiert und könnte beim 5G-Ausbau in Deutschland eine tragende Rolle spielen.Auf Rang 2 folgt der Chipriese Intel mit 84.436 Euro, gefolgt vom Rüsselsheimer Autobauer Opel, der mit 82.238 Euro den dritten Platz belegt.Ein Blick auf die Top 20 zeigt, dass in vielen Wirtschaftsbereichen gut gezahlt wird. Gleichwohl sind einige Branchen stärker vertreten als andere. So taucht die Automobilbranche - dieser werden neben Herstellern auch Technologie-Anbieter zugerechnet - in der Rangliste gleich sechs Mal auf. Neben Opel sind auch Audi, der Kartendienst Here Technologies sowie die Zulieferer Continental, Schaeffler Group und ZF Group vertreten. Mit fünf Unternehmen ist die Tech-Branche, zu der Glassdoor Hard- und Softwareunternehmen zählt, beinahe genauso häufig in dem Ranking vertreten. Neben Nokia und Intel haben es auch Google, SAP und IBM auf die Liste geschafft.Was etwas erstaunt ist, dass die Finanzdienstleister nicht so gut abschneiden wie man denken würde. Nur die Deutsche Bank und die Commerzbank schaffen es unter die Top 20. Dies könnte allerdings auch darauf zurückzuführen sein, dass die Rangliste auf Grundgehältern basiert und dass die bei Banken weit verbreiteten Boni und Prämien nicht berücksichtigt werden.Dass sich hierzulande in vielen Branchen Unternehmen finden, die vergleichsweise hohe Gehälter bezahlen, wertet Glassdoor-Manager Felix Altmann als gutes Zeichen für die ausgewogene Leistungsstärke der deutschen Wirtschaft. Ganz anders sieht ews in Nordamerika aus. Laut dem vor einer Woche veröffentlichten US-Ranking gehören neun der zehn bestzahlenden US-Unternehmen der boomenden Tech-Branche zuzuordnen und sind überdies an den bekannten Tech-Hubs an der Westküste, also im Silicon Valley, San Franciscom mund Seattle, angesiedelt, wo der Kampf um die besten Talente besonders tobt. "In den USA treibt klar der ‘War for Talents’ unter den großen Tech-Firmen die Gehälter für beispielsweise IT-Experten in die Höhe und spült damit diese Firmen an die Spitze der Rangliste. Für Deutschland legt die Analyse den Schluss nahe, dass sich die begehrten, gut bezahlten IT-Fachkräfte gleichmäßiger auf unterschiedliche Branchen und Unternehmen verteilen", erläutert der Arbeitsmarktexperte von Glassdoor. mas