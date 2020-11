© Fotolia / Prostock-studio Wie viel Geld am Ende eines Monats übrig bleibt, hängt entscheidend von den Lebenshaltungskosten am jeweiligen Standort ab

Wie viel Geld für Arbeitnehmer am Ende eines jeden Monats übrig bleibt, ist nicht nur eine Frage des Gehalts. Vielmehr muss der Nettoverdienst in ein Verhältnis mit den Lebenshaltungskosten in der Stadt, in der ein sie leben, gesetzt werden. Stepstone hat mithilfe seines Lebenskostenrechners jetzt untersucht, in welchen deutschen Metropolen für Arbeitnehmer das meiste Geld übrig bleibt. HORIZONT Online zeigt, welche deutschen Städte für Marketing Manager am lukrativsten sind - und wo Werbeprofis lieber nicht hinziehen sollten. Drei Städte aus dem Ruhrgebiet schneiden am besten ab.