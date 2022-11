Dass Penny und Lidl außer günstigen Preisen wenig gemeinsam haben, ist bekannt. Schon die Konzernmütter Rewe Group (Penny) und Schwarz Gruppe (Lidl) sind völlig anders gestrickt. Dass bei den beiden Discountern auch in puncto Werbung zwei Welten aufeinanderprallen, zeigen die diesjährigen Weihnachtskampagnen, die beide am 10. November präsentiert wurden. Während sich Penny mit dem drastisch-düsteren Filmund offenbar den Anspruch hat, die Welt zu verbessern, will Lidl einfach nur für ein entspanntes Weihnachtsfest sorgen.