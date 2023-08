Das Trikot der Frauen des SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf macht eine klare Ansage gegen Diskriminierung.

Kleiner Verein, kleiner Sponsor, große Ziele: Der selbstständige Medienproduzent Christian Schneider will großen Marken und Unternehmen vormachen, wie Frauenfußball-Förderung geht. Mit seinem Label "Haltdieklappe" ist er für die kommende Saison Trikotsponsor der Frauen des Regionalligisten SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf.

Dabei wird das Label, unter dem der Berliner Schneider Filme und Fotos für Werbekampagnen produziert, im doppelten Sinn verwendet: Zum einen präsentiert sich der Freiberufler als Unternehmer - die Klappe spielt eigentlich auf eine Filmklappe an -, zum anderen soll der Spruch die Antwort auf Diskriminierung sein: Er wird damit Teil der Kampagne "VEREINt gegen Diskriminierung", die der Sportverein aus Hohen Neuendorf in Brandenburg im Frühjahr dieses Jahres selbst gestartet hat. Damit engagiert sich der SV gegen Sexismus und für die Gleichstellung von Frauen und Männern. Anfeindungen aufgrund von Geschlecht, Herkunft, Religion oder sexueller Orientierung begegnen die Spielerinnen ab sofort also mit einem deutlichen: "Halt die Klappe!"

SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf

Wie notwendig solche Maßnahmen sind, zeigen schon die zahlreichen Aussagen, die seit dem frühen Ausscheiden der Frauen-Nationalmannschaft bei der WM wieder durch die sozialen Medien wabern.