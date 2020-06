Tommy und Fred leben für die Sicherheit von Menschen. Tommy, ein Frischling in dem Job. Motiviert, gut gelaunt. Fred, schon ein wenig angedellt. Grummelig, erfahren und schon zig mal gegen die Wand gefahren. Die beiden sind Crash-Test-Dummies mit Herz und Schnauze. Sie sind die Hauptdarsteller in der neuen Webserie "Crash Tales" vonDer Stuttgarter Premiumhersteller hat nach einem Format gesucht, um das Thema Sicherheit neu zu inszenieren. Herausgekommen ist eine Webserie, die das Thema anders als gewohnt erzählt. Ohne technischen Schnickschnack, ohne Sensenmann und spektakuläre Stunts. Stattdessen agieren der Witz und zwei liebenswerte Gestalten.Den ersten Teaser gab es bereits am Wochenende, die erste Episode ist jetzt live. Drei weitere folgen in den kommenden drei Wochen, begleitet von Memes, Gifs und Instagram Stories. Die Geschichten von Tommy und Fred werden rein im Web unter anderem auf Youtube , den Mercedes-Kanälen und auf Instagram laufen. Dafür sind sie entstanden und konzipiert. Die erste fiktionale Serie der Sternmarke ist die Arbeit der. Die Autorinnen und Autoren haben dafür nach den Prinzipien der seriellen Fiction-Production gearbeitet. Schauspieler hauchen den Dummies dabei Leben ein. Sie sind mit der Motion-Capture-Technologie aufgenommen worden. Erst in der digitalen 3D-Postproduktion sind sie durch die animierten Figuren ersetzt worden. Produziert hat das GanzeEntstanden sind die Aufnahmen im Technologiezentrum für Fahrzeugsicherheit in Stuttgart-Sindelfingen. Die Halle gilt als eine der modernsten ihrer Art. Hier leben Tommy und Fred seit 2016. Und daran soll sich auch nichts ändern, trotz dem Einsatz von Computersimulationen. Die beiden werden weiter gegen die Wand fahren dürfen. mir