Vodafone

Verbraucherschützer und Werbeexperten sehen den neuen Kurs von Vodafone positiv.

Beim Festnetz-Internet bewarb Vodafone jahrelang Gigabit-Anschlüsse, zudem konnten sich Kunden bei Vertragsabschluss auf dicke Rabatte freuen. Allerdings wurden die hohen Erwartungen der Kunden häufig nicht erfüllt. Nun will die Firma in Sachen Werbung neue Wege gehen.

Nach schwachen Geschäften und Kundenverlusten will der Telekommunikationsanbieter Vodafone bei seiner Werbung umsteuern und sich von vollmundigen Versprechungen verabschieden. "Wir machen oft große Versprechen, halten diese aber zu selten ein", sagte der Deutschlandchef von Vodafone, Philippe Rogge, der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Mit "wir" meint er die globale Telekommunikationsbranche inklusive seiner Firma. "Kaum eine Branche leistet sich einen so großen Graben zwischen Werbung und Wirklichkeit, also der Alltagsrealität ihrer Kunden." Über die Misere sagt er: "Auch wir als Vodafone sind mit schuld daran."





Die Firma ist unter Druck und büßte zum Jahresauftakt Marktanteile ein. Das lag auch daran, dass die Kundenbindung schwach war - kaum war der Vertrag ausgelaufen, waren viele Kunden wieder weg. Allmählich will das Unternehmen die Kundenbindung mit einer eher zurückhaltenden Werbung stärken und das Frustpotenzial der Kundschaft reduzieren, indem keine überzogenen Erwartungen geweckt werden. Großspurige Maximalangaben bei Rabatten sollen künftig wegfallen.Verbraucherschützer und Werbeexperten sehen den neuen Kurs positiv. Felix Flosbach von der Verbraucherzentrale NRW weist darauf hin, dass Vodafone im Vergleich zu anderen Anbietern beim Thema Werbung bisher schlecht wegkomme. "Beschwerden von Verbrauchern, die bei uns landeten, bezogen sich häufiger auf Vodafone als auf Wettbewerber."



Allerdings sieht er die ganze Telekommunikationsbranche kritisch. "Eine Gutschrift ist nicht so hoch wie erhofft, die Kostenlos-Angabe bezieht sich nur auf einen kurzen Zeitraum oder das Internetspeed ist langsamer als gedacht - da ist die Kundenenttäuschung immer wieder groß", sagt Flosbach. "Die Werbung ist zwar rechtlich nicht angreifbar, aber fragwürdig: Es werden überzogene Erwartungen geschürt, und die Wahrheit wird in Fußnoten versteckt."Flosbach sieht bei Verbrauchern ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber Telekommunikationsanbietern. "Maximalversprechen werden nicht ernstgenommen - die Branche hat das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher längst verspielt." Die Entscheidung von Vodafone, künftig auf moderatere Angaben zu setzen, findet Flosbach richtig. "Es wird aber lange dauern, bis sich das Misstrauen der Verbraucher gegenüber den Internetanbietern etwas abgebaut hat."

Anstatt sich über diesen Betrag zu freuen, sind sie frustriert - schließlich haben sie die 400 Euro im Kopf und empfinden 100 Euro daher als viel zu wenig. Das sei "ein schlecht investierter Rabatt", sagt Rogge. Man werde künftig anders vorgehen. "Wir wollen als ehrliches Unternehmen wahrgenommen werden, das hält, was es verspricht." Vodafone sei "Teil des Problems, aber wir wollen künftig Teil der Lösung sein". Man wolle allmählich wegkommen von den Maximalversprechen, mit denen Verbraucher bisher gelockt wurden. Eine Anordnung von oben werde es aber nicht geben - es gehe um einen "Kulturwandel", der aus der Belegschaft selbst kommen solle.