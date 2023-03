Gemeinsam mit seinem Partner Telekom engagiert sich der FC Bayern gegen Hassbotschaften im Internet.

Übelste Beschimpfungen, Drohungen, Mordfantasien - im Internet und auf Social Media sind sie inzwischen praktisch allgegenwärtig. Die Deutsche Telekom und der FC Bayern München rufen jetzt gemeinsam dazu auf, anständig und ohne Hass miteinander umzugehen.

Dabei sind die Aussagen, die im Mittelpunkt der Kampagne #GegenHassimNetz stehen, exemplarisch für das, was tagtäglich gepostet wird - in den Kommentaren ganz normaler Leute ebenso wie unter Beiträgen von Fußballstars. "Möge euer Team-Bus brennen, ihr Versager", "Halt besser dein unqualifiziertes Maul", "Was ist mit Deutschland los, alle Spieler sind schwarz" sind nur Beispiele für unzählige ähnlich unanständige Aussagen. Im zugehörigen Kampagnenvideo lesen die Bayern-Profis Thomas Müller, Leroy Sané und Leon Goretzka selbst vor, was ihnen an Hasskommentaren und Diskriminierungen gesendet wird.

Ich habe in meiner Profi-Zeit in der Bundesliga erlebt, was verbale Entgleisungen und Aggressionen anrichten können. Oliver Kahn

Der Spot startet ab sofort auf diversen Social-Media-Kanälen wie Youtube, Instagram und Reddit. Zudem wird er punktuell im linearen TV in Sportumfeldern gezeigt und auf den Social-Media-Plattformen des FC Bayern und der Telekom ausgespielt. Für die Konzeption und Kreation ist, München verantwortlich., Berlin realisierte die Produktion. Die Mediaplanung haben, Frankfurt und, Hamburg, übernommen."Wir möchten vor allem aufklären und Unterstützung anbieten. Leider kann Hass im Netz alle treffen", erklärt, Senior Vice President Global Strategic Projects and Marketing Partnerships der. "Als Unternehmen tragen wir eine gesellschaftliche Verantwortung, der wir nachkommen." Auch Telekom-Markenchefsieht dringenden Handlungsbedarf: "Unsere Sprache wird aggressiver. Hasskommentare, Shitstorms und Mobbing vergiften das Miteinander im realen Leben und im digitalen Raum. Wir setzen uns dafür ein, Menschen miteinander zu verbinden. Alle sollen die Chancen der Digitalisierung nutzen und sich frei und ohne Ängste im Internet bewegen können."Auch der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern Oliver Kahn betont die gesellschaftliche Relevanz: "Wir haben die Verantwortung, uns gemeinsam gegen Hass in unserem Sport und in der Gesellschaft einzusetzen. Es geht um Anstand, Akzeptanz und ein faires Miteinander", sagt er. Schließlich zeigen Studien, dass ein viele Menschen, darunter am häufigsten jüngere, mit Hass und Drohungen im Netz konfrontiert werden. Kahn, dem man zutraut, psychisch besser auf solche Angriffe reagieren zu können, sagt: "Ich habe in meiner Profi-Zeit in der Bundesliga erlebt, was verbale Entgleisungen und Aggressionen anrichten können. Im Netz bleiben diese Hass-Kommentare der Öffentlichkeit oft verborgen. Wir brauchen hier mehr Transparenz."