Bestellungen in Online-Shops halten die meisten Konsumenten für weniger nachhaltig als Shoppen vor Ort - zu Unrecht

von Helena Birkner

Obwohl viele Verbraucher seit Beginn der Pandemie öfter als sonst online einkaufen, tun sie das oftmals mit eher schlechtem Gewissen in puncto Umweltfreundlichkeit. Denn wie eine aktuelle Studie von Yougov im Auftrag des Verpackungsanbieters Box Inc zeigt, ist der Großteil der Befragten davon überzeugt, dass es nachhaltiger sei stationär zu shoppen als online - was allerdings eine Fehleinschätzung ist. Die meisten Verbraucher sehen vor allem Handlungsbedarf beim Verpackungsmaterial und den Transportwegen.