© Adidas Adidas steht mal wieder in der Kritik - und wurde auf der Berliner Fashion Week öffentlich vorgeführt

Zahlreiche Journalisten mussten am gestrigen Montag zwei Mal eine vermeintliche Pressemitteilung von Adidas lesen, um zu erkennen, dass es sich dabei ganz offensichtlich um einen Fake handelt: Der Sportartikelriese kündigte darin neben einer großen Nachhaltigkeitsinitiative an, die ehemalige kambodschanische Fabrikarbeiterin Vay Ya Nak Phoan zur Co-Chefin neben dem neuen CEO Björn Gulden zu machen. Am Nachmittag wurde dann klar: Das Ganze ist eine PR-Aktion mit ernstem Hintergrund - den das verantwortliche Aktivistenkollektiv The Yes Men öffentlichkeitswirksam auf der Berliner Fashion Week mit Leben füllte.